Disparu fin septembre 1999 pour raisons financières, le célèbre magazine de jeux de rôle a opéré un fastueux retour en mai 2000 après avoir récupéré les droits auprès de l'éditeur Excelsior. Nouveau contenu plus orienté "jeux en ligne" (et plus mature ?), nouvelle maquette branchée. Bref, 132 pages relativement intéressantes, dont un livret de 32 pages A5 destiné aux meneurs de jeu.

Et même si les hardcore gamers ont encore quelques reproches sur le fond, souhaitons le meilleur à "CB 2000"... [à noter] La numérotation de la nouvelle série (avril 2000, éditée par ???) est repartie à 1. Présentation du magazine réalisée par Press-0-Tech, Le Guide/Musée de la presse high-tech francophone Magazine traitant majoritairement du jeu de rôle, Casus Belli (en latin "Cas de guerre") proposait également des rubriques consacrées au jeu sur internet et autres MMORPGs ("Massively Multiplayer Online Role-Playing Game" ou en français "Jeu de Rôle en Ligne Massivement Multi-joueurs"), ainsi qu'occasionellement aux jeux vidéos.

Parmi ses collaborateurs, on peut noter les illustrateurs Caza et Thierry Ségur, fameux dans le domaine de la BD de SF/Fantasy, ainsi que Mathieu Gaborit et Bruno Chevalier (respectivement : romancier et scénariste de BD, tous deux dans le domaine de la fantasy). 122 numéros publiés (1ère période) de 1980 a 1999. [A noter]

- Apparu en avril 1980, à l'époque seulement en noir et blanc et distribué uniquement dans certaines boutiques de jeu.

- Magazine créé par François Froideval, scénariste de BD aujourd'hui reconnu (célèbre notamment pour les "Chroniques de la lune noire"), qui travailla également chez Infogrammes et Cryo.

- Appartient au même groupe qui posséde les boutiques Jeux Descartes et éditait aussi le magazine Jeux & Stratégies.

- Après avoir été repris par Arkana Press de 2000 a 2003 (pour une quarantaine de numéros seulement), le magazine vient d'être relancé très récemment pour une 3e édition le 4 aout 2010. Présentation du magazine réalisée par DeisT bonjour a écrit le 2017/03/17 14:53

