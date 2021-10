Ajout du livre « Tout savoir sur les robots ». Je mets le site en pause pour 2 semaines. En effet, je vais profiter de mon temps libre pour préparer des formations que je dois prochainement donner. Je souhaite également préparer l'oral d'un concours qui me tient à cœur. Avant cette pause, je tenais à à vous parler de l'excellent ouvrage Presse Start.



Il s'agit du premier ouvrage entièrement dédié à l’histoire des magazines français de jeux vidéo ! Le travail réalisé par ses auteurs (Boris KRYWICKI et Yves BREEM) est vraiment de très bonne qualité. La lecture de ce livre permet de comprendre comment étaient réalisés les principaux titres français consacrés aux jeux vidéo, quelle était l'ambiance dans la rédaction, les méthodes de travail, etc. Grâce à ce livre, j'ai appris de nombreuses anecdotes, dont certaines assez délirantes.

Si vous êtes un amoureux des anciennes revues de jeux vidéo, je vous recommande vraiment ce livre.

Je précise que quand j'étais plus jeune, j'étais notamment abonné aux revues Tilt, Joystick et Génération 4, et la lecture de Presse Start m'a rappelé de bons souvenirs. J'en profite pour remercier les auteurs qui citent le site abandonware-magazines.org dans leur livre ! __ Quand j'ajoute des revues sur le site, j'en profite pour le feuilleter un peu, et souvent, je m'amuse à essayer de m'imaginer la rédaction en train de réaliser son numéro. Récemment, j'ai ajouté sur le site, le CD 3 de PC Création qui est normalement consacré à la retouche photo sur ordinateur. Et j'essaie de m'imaginer la réunion de rédaction durant laquelle quelqu'un a proposé de compléter le CD avec la vidéo du strip tease intégral d'Olga, et que sa proposition a été validée !

De la même manière, je ne compte même plus le nombre de revues qui ont une couverture un peu en décalage avec leur contenu. (par exemple, la couverture peut être un peu sexy alors que les articles de la revue seront eux très sérieux).